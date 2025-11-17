JX Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JX Energy gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,06 HKD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,4 Millionen HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net