K+S-Aktie aktuell: K+S mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,2 Prozent. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,27 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,00 EUR. Bisher wurden heute 687.853 K+S-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,60 EUR erreichte der Titel am 14.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2020 bei 5,13 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die K+S-Aktie aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,658 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die K+S AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig.

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

So schätzen Analysten die K+S-Aktie ein

K+S-Aktie erholt nach hohem Kursziel von Kepler Cheuvreux

K+S-Aktie leichter: K+S kauft für 560 Millionen Euro Anleihen zurück - mehr als geplant

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S