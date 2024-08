K+S Aktie News: K+S legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,00 EUR zu.

Die K+S-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,00 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 84.109 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 35,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,236 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,81 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 988,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,11 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,317 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

