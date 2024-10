K+S Aktie News: K+S am Nachmittag höher

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 11,65 EUR zu.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 11,65 EUR. Bei 11,79 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189.230 K+S-Aktien.

Am 17.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 47,55 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (9,97 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 14,40 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,114 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,32 EUR.

Am 14.08.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2024 gerechnet. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,268 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

