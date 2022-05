K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von K+S befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 31,04 EUR ab. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 30,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.152 K+S-Aktien.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 14,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2021 bei 9,14 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 239,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,72 EUR je K+S-Aktie an.

K+S veröffentlichte am 10.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 EUR je Aktie generiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.069,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 64,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 651,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte K+S am 11.05.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 09.05.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 5,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S