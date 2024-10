K+S Aktie News: K+S am Mittag im Ausverkauf

So bewegt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,4 Prozent bei 11,01 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,4 Prozent auf 11,01 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,77 EUR nach. Bei 11,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 681.593 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2023 auf bis zu 17,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 9,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,257 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt nachmittags im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittwochmittag