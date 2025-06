K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 16,48 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 16,56 EUR. Bei 16,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.954 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,56 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 0,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,130 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,49 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte K+S die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,401 EUR im Jahr 2025 aus.

