K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag fester

Um 16:22 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 28,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 28,83 EUR. Mit einem Wert von 27,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 840.071 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 30,07 EUR markierte der Titel am 28.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.04.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,60 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 20,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 11.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,62 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 651,50 Millionen EUR – eine Minderung von 39,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,07 Milliarden EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q1 2022 wird am 11.05.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2022 rechnen Experten am 17.11.2022.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je K+S-Aktie belaufen.

