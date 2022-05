K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit roter Tendenz

Die K+S-Aktie notierte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 32,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 32,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.791 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.05.2021 bei 9,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 254,05 Prozent sinken.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 25,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.03.2022. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte K+S einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 1.069,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 651,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte K+S am 11.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,46 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S