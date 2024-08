K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,63 EUR.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,65 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,61 EUR. Zuletzt wechselten 13.560 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,47 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 58,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 3,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,81 EUR an.

Am 13.05.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. K+S hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,38 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,317 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach

Juli 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht