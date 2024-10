K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 10,97 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 10,97 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 10,99 EUR. Mit einem Wert von 10,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 90.569 Stück.

Am 17.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 36,18 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,10 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,32 EUR.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die K+S-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,257 EUR je Aktie.

