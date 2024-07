K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag tiefer

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 11,56 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 11,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.521 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 59,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,45 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 0,91 Prozent Luft nach unten.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,212 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,96 EUR.

Am 13.05.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,19 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. K+S dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,351 EUR je K+S-Aktie belaufen.

