K+S Aktie News: K+S am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 11,54 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 11,54 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,54 EUR. Bei 11,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.070 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2024 Kursverluste bis auf 11,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,96 EUR angegeben.

Am 13.05.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,00 Mio. EUR – eine Minderung von 17,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. K+S dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,354 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

