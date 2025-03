K+S Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus K+S

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,2 Prozent auf 13,09 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,2 Prozent auf 13,09 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 13,03 EUR ein. Bei 14,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 1.303.400 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. 15,78 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,238 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,32 EUR aus.

K+S gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,224 EUR je Aktie.

