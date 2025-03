K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 13,08 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 13,08 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,01 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,17 EUR. Bisher wurden heute 11.194 K+S-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,83 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,243 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie.

K+S veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,206 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

