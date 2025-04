K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 13,61 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,61 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.127 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 14,56 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 6,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 26,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,095 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,72 EUR an.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 925,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,188 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

