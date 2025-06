K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 16,57 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 16,57 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 16,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,18 EUR. Bisher wurden heute 413.596 K+S-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,130 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 964,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die K+S-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,424 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

