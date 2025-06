K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit negativen Vorzeichen

K+S im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 16,09 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 16,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 16,09 EUR. Mit einem Wert von 16,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 5.926 Stück.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,23 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,02 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,130 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,91 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR im Vergleich zu 988,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,424 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

