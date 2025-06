K+S Aktie News: K+S am Mittag mit angezogener Handbremse

K+S im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,12 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,12 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 16,24 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 16,02 EUR. Mit einem Wert von 16,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 191.292 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 16,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 4,03 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,130 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,91 EUR an.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 988,00 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,424 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

