K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 15,99 EUR abwärts.

Das Papier von K+S befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 15,99 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,83 EUR aus. Mit einem Wert von 15,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.509 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 16,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,88 Prozent. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 60,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,130 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 13,91 EUR angegeben.

K+S gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 988,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,424 EUR je K+S-Aktie.

