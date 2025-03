K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 13,65 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 13,65 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 13,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 519.664 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 15,15 EUR markierte der Titel am 06.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 10,99 Prozent zulegen. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 19.05.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,093 EUR je K+S-Aktie.

