K+S Aktie News: K+S gibt am Donnerstagmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,45 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 15,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 15,20 EUR. Bei 15,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.777 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,79 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 2,15 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 54,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,77 EUR.

K+S gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,255 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

