K+S Aktie News: K+S gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,50 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 15,53 EUR. Mit einem Wert von 15,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 260.257 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,79 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 1,87 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 35,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,101 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,77 EUR je K+S-Aktie an.

Am 13.03.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 974,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,255 EUR je K+S-Aktie.

