K+S Aktie News: K+S legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,37 EUR zu.

Die K+S-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 13,37 EUR. Bei 13,39 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.855 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 25,42 Prozent wieder erreichen.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,32 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 18.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 866,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 974,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

