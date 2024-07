K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 11,96 EUR zu.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 11,96 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 12,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 267.893 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 18,48 EUR markierte der Titel am 21.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 54,54 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2024 Kursverluste bis auf 11,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,209 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2024. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,38 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 988,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,313 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

