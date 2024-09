K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,97 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,97 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 99.111 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 64,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 10.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 10,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,32 EUR.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,81 Prozent gesteigert.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte K+S die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,268 EUR je K+S-Aktie belaufen.

