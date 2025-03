K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag höher

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 13,61 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 13,61 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 13,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,47 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.532 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 11,36 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 26,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 EUR je K+S-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von K+S.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,093 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels stärker

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende