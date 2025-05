K+S Aktie News: K+S am Montagmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,44 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie konnte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 15,44 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,52 EUR zu. Bei 15,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 189.046 Aktien.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 15,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,130 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,29 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 988,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,392 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: K+S-Dividende gesunken

K+S-Aktie von Umsatzrückgang belastet: Gutes Kalipreisniveau auch außerhalb Brasiliens?

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingefahren