K+S Aktie News: K+S am Vormittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,28 EUR.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 09:01 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,28 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 12,31 EUR zu. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 12,28 EUR. Bei 12,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.183 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 18.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,14 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,221 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 15,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.03.2024. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,357 EUR je Aktie aus.

