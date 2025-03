K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roter Tendenz

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,47 EUR ab.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 13,47 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 557.360 K+S-Aktien.

Am 06.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,51 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Abschläge von 25,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,101 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 EUR an.

Am 13.03.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,119 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

