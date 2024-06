Kursentwicklung im Fokus

K+S Aktie News: K+S gewinnt am Nachmittag an Fahrt

21.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von K+S zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 12,42 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 12,42 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.979 K+S-Aktien umgesetzt. Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 32,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,14 EUR ab. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 2,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,221 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,13 EUR je K+S-Aktie an. K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,29 Prozent auf 974,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025. Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,357 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter

