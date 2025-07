K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 14,98 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 14,98 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 15,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.329 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 13,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,170 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,46 EUR angegeben.

K+S veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 964,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 988,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte K+S am 12.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,202 EUR je K+S-Aktie belaufen.

