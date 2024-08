K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 10,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 2,9 Prozent auf 10,84 EUR. Bei 10,88 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.293 K+S-Aktien.

Bei 18,07 EUR markierte der Titel am 07.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,70 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 3,78 Prozent wieder erreichen.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,113 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 873,80 Mio. EUR gegenüber 825,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,281 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein