K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag fester

Das Papier von K+S legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 21,79 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 455.766 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,22 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2021 bei 12,23 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 78,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 11.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 83,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 822,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.509,90 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Schätzungsweise am 16.11.2023 dürfte K+S die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 8,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

