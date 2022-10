K+S Aktie News: K+S am Nachmittag billiger

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 21,57 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 21,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 501.043 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,82 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2021 Kursverluste bis auf 12,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 69,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00 EUR an.

Am 11.08.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 1.509,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte K+S am 10.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,09 EUR je Aktie.

