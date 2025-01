K+S Aktie News: K+S steigt am Mittwochnachmittag stark

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 12,41 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 12,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 12,44 EUR. Bei 11,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.058.410 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,15 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 24,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,209 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 10,23 EUR.

Am 18.11.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 866,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte K+S die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,219 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

