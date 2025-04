K+S Aktie News: K+S macht am Mittag Boden gut

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 13,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 13,92 EUR. Bei 13,94 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 201.133 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 14,56 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.03.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 974,00 Mio. EUR umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,188 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel wäre eine K+S-Anlage von vor einem Jahr heute wert

K+S-Aktie stark: Stifel-Studie gibt Auftrieb