K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 11,77 EUR.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 11,77 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.077 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 18,47 EUR erreichte der Titel am 11.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 16.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 4,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,221 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,81 EUR.

Am 13.05.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 988,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,315 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

