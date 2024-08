K+S Aktie News: K+S am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,61 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 10,61 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,46 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 647.218 K+S-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,07 EUR) erklomm das Papier am 07.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 41,28 Prozent niedriger. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,114 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 825,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,486 EUR je Aktie.

