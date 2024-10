K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 11,02 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 11,02 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 10,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 336.874 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2023 auf bis zu 16,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 49,39 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 9,47 Prozent sinken.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,114 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 10,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,233 EUR je K+S-Aktie.

