K+S Aktie News: K+S am Vormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,11 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 11,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,03 EUR. Bei 11,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 10.501 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2023 markierte das Papier bei 16,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 32,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,24 Prozent.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,114 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,94 EUR für die K+S-Aktie.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,233 EUR fest.

