K+S Aktie News: K+S am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,00 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,00 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 16.007 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,46 EUR erreichte der Titel am 28.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 33,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 9,35 Prozent wieder erreichen.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,114 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 873,80 Mio. EUR – ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,220 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen

K+S-Aktie unter Druck: Chefwechsel im kommenden Jahr

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht