K+S Aktie News: K+S wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die K+S-Aktie musste um 25.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 20,33 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 20,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 239.538 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 36,45 EUR. Gewinne von 44,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.08.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,92 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 86,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 11.05.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.212,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 822,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 15.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 7,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

