K+S Aktie News: K+S am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,71 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 11,71 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.629 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2023 auf bis zu 18,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 57,73 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,27 EUR. Dieser Wert wurde am 16.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 3,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,221 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,81 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte K+S ebenfalls ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,11 Prozent auf 988,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte K+S am 14.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,315 EUR fest.

