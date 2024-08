K+S Aktie News: K+S tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 10,67 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 10,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 10,72 EUR. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 10,67 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.701 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,07 EUR) erklomm das Papier am 07.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 69,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 10,43 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 2,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,67 EUR für die K+S-Aktie.

K+S gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 873,80 Mio. EUR im Vergleich zu 825,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,486 EUR je Aktie belaufen.

