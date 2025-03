K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 12,85 EUR nach.

Um 15:51 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,85 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,65 EUR aus. Bei 12,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 312.308 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 17,90 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,40 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,101 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,71 EUR je K+S-Aktie an.

Am 13.03.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,119 EUR je Aktie belaufen.

