K+S Aktie News: K+S wird am Mittag ausgebremst

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 25,56 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,30 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,50 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 1.262.942 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 29,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 137,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,61 EUR an.

K+S gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.212,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 733,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 5,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie sinkt dennoch: K+S sieht Trendwende zu erfolgreicher Zukunft

K+S-Aktie dennoch tiefer: K+S mit Umsatz- und Gewinnsprung

Analysten sehen für K+S-Aktie Luft nach oben

Bildquellen: K+S