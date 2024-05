K+S Aktie News: K+S am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,58 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,63 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141.051 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Gewinne von 36,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,224 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,38 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 974,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,29 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von K+S.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,386 EUR je Aktie.

