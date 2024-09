K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Freitagvormittag fester

So entwickelt sich K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 11,45 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 11,45 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 8.572 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,52 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2023. 53,04 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 12,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,114 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,32 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. K+S hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 825,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,268 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

