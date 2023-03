K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 18,90 EUR. Bei 19,08 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 126.358 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 48,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 17,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,85 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 25,00 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.470,00 EUR gegenüber 1.069,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die K+S-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 13.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Aktie aus.

